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نعى زميله ولحقه بعد 3 أشهر.. النقيب إسلام: "ربنا بيختار الشهادة للي يستاهلها"

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مصراوي Masrawy

نعى زميله ولحقه بعد 3 أشهر.. النقيب إسلام: "ربنا بيختار الشهادة للي يستاهلها"

07:30 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

من هو النقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة شهيد اشتباكات الواحات؟ (صور)

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من هو النقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة شهيد اشتباكات الواحات؟

كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

في 4 يوليو الماضي، نعى النقيب إسلام مشهور، ضابط العمليات الخاصة، زميله المقدم تامر شاهين عقب استشهاده في إحدى المأموريات قائلا: "فعلا الشهادة دي مش لأي حد وخلاص ربنا ديما بيختار اللي يستاهلها".

وكتب "مشهور" - آنذاك- عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "مبروك عليك الشهادة يا تامر يا شاهين.. ربنا يشهد إنك تستاهلها وطلبتها بصدق ونلتها بحق الله".

لم يدر الضابط الشاب بأنه سيحلق بزميله بعد مرور 3 أشهر فقط من كلماته، إذ استشهد اليوم الجمعة في اشتباكات قوات الأمن مع عناصر مسلحة بالكيلو 135 بطريق الواحات.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن الضابط الشهيد، خريج دفعة 2012، والتي لٌقبت الشهيد "أحمد سعيد الديهي"، وهو الذي يعد رقم 13 ضمن خريجين تلك الدفعة، التي أطلق عليها دفعة الشهيد أحمد سعد الديهي.

وأشارت المصادر إلى أن النقيب إسلام مشهور هو شقيق الضابط أحمد مشهور قائد العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي، وأنه سبق وعمل بقسم شرطة الزاوية الحمراء فور تخرجه.

واستشهد 6 ضباط بينهم اثنان من قطاع الأمن الوطني وثالث من قطاع العمليات الخاصة، وأُصيب 5 شرطييين بينهم عميد في اشتباكات مع مسلحين بمنطقة الواحات.

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