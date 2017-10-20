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من هو النقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة شهيد اشتباكات الواحات؟ (صور)

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مصراوي Masrawy

من هو النقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة شهيد اشتباكات الواحات؟ (صور)

06:16 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

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ننشر صورة أحد شهداء تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر مسلحة في الواحات

الألبوم التالى

ننشر صورة أحد شهداء تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر مسلحة في الواحات

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

استشهد النقيب إسلام مشهور، الضابط بإدارة العلميات الخاصة بقطاع الأمن المركزي، اليوم الجمعة في اشتباكات مع عناصر مسلحة بمنطقة الواحات.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية إن الضابط الشهيد، خريج دفعة 2012، والتي لٌقبت الشهيد "أحمد سعيد الديهي"، وهو الذي يعد رقم 13 ضمن خريجين تلك الدفعة، التي أطلق عليها دفعة الشهيد أحمد سعد الديهي.

وأشارت المصادر إلى أن النقيب إسلام مشهور هو شقيق الضابط أحمد مشهور قائد العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي، وأنه سبق وعمل بقسم شرطة الزاوية الحمراء فور تخرجه.

واستشهد 6 ضباط بينهم اثنان من قطاع الأمن الوطني وثالث من قطاع العمليات الخاصة، وأُصيب 5 شرطييين بينهم عميد في اشتباكات مع مسلحين بمنطقة الواحات.

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