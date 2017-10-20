مصطفي بكري عن حادث الواحات: "لعنة الله على الإرهابيين"

كتبت- مادي غيث:

استنكر الإعلامي مصطفي بكري، الحادث الإرهابي الذي وقع بالواحات قبل قليل، حيث كتب في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏العمل الخسيس لن ينال من عزيمتنا في دحر الإرهاب وسحقه بكل السبل، لقد شهدت مصر في التسعينيات عمليات شبيهة لكننا حققنا الانتصار على الإرهاب".

وعاد بكري، مرة أخرى ليعلق عقب هذه التدوينة بدقائق قائلا: "‏الإرهاب لامكان له على أرض مصر الطاهرة ، ودماء الأبرياء ستظل تلعنهم وتكون شاهدا عليهم يوم القيامة".

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة عناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 11 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.