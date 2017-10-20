محافظ الأقصر يعرض خطط المشروعات والخدمات على الوزيرة هالة السعيد (صور)
محافظ الأقصر يعرض خطط المشروعات والخدمات على الوزيرة هالة السعيد (صور)
07:33 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
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الأقصر - محمد محروس:
قدم محافظ الأقصر محمد بدر عرضًا تفصيليًا للمشروعات الأساسية والخدمات المطلوبة لكل مركز ومدينة على حدة على الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم على هامش زيارتها محافظة الأقصر.
استعرض المحافظ الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية (2017 - 2018)، والخطة الاستراتيجية والرؤية المستقبلية خلال الفترة من (2020 - 2030)، والموقف التنفيذي والمالي لمشروعات الخطة الاستثمارية في قطاعات الكهرباء والطرق والكباري والصحة وتحسين البيئة وخدمات الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وغيرها.
أشار المحافظ أيضًا إلى المشروعات المطلوب تدبير اعتمادات مالية لها، ومنها مشروعات استكمال تطوير طريق الكباش، واستكمال رصف الطرق بالأقصر، واستكمال تغطية الترع بمراكز المحافظة، وإنشاء كوبري مشاة بمنطقة أبو الجود، وتركيب الإنترلوك، وتركيب دورات مياه بالمناطق السياحية والأثرية، واستكمال حمام السباحة الأوليمبي، وأكشاك الحراسة.
كما أوضح أن هناك العديد من مشروعات الإسكان المتعثرة، مشيرًا إلى أسباب توقف كل مشروع ومعوقات استكماله، وموقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى العمل بها، ولفت إلى وجود مشروعات ملحة وضرورية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
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