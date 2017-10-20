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مصرع شقيقتين صعقًا بالكهرباء في شبين القناطر

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مصراوي Masrawy

مصرع شقيقتين صعقًا بالكهرباء في شبين القناطر

07:18 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

مصرع شقيقتين صعقًا بالكهرباء في شبين القناطر

ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقيت شقيقتان مصرعهما صعقًا بتيار كهربائي واصل بغسالة ملابس في قرية الأحراز بشبين القناطر في محافظة القليوبية.

تلقى المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شبين النقاطر، إشارة من المستشفى بوصول "ايه أشرف الشقري" 23 سنة، وشقيقتها "نعمة"، جثتين هامدتين إثر صعق بالكهرباء، وتم إخطار مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي بذلك.

توصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام الشقيقتين بغسيل ملابس بفي منزلهما بقرية الأحراز حدث ماس كهربائي صعقهما ولقيتا مصرعهما.

نقلتا الشقيقتان إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر بذلك محضر، وتولت النيابة التحقيق.

 

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