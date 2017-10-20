مصرع شقيقتين صعقًا بالكهرباء في شبين القناطر
مصرع شقيقتين صعقًا بالكهرباء في شبين القناطر
07:18 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
لقيت شقيقتان مصرعهما صعقًا بتيار كهربائي واصل بغسالة ملابس في قرية الأحراز بشبين القناطر في محافظة القليوبية.
تلقى المقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شبين النقاطر، إشارة من المستشفى بوصول "ايه أشرف الشقري" 23 سنة، وشقيقتها "نعمة"، جثتين هامدتين إثر صعق بالكهرباء، وتم إخطار مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي بذلك.
توصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام الشقيقتين بغسيل ملابس بفي منزلهما بقرية الأحراز حدث ماس كهربائي صعقهما ولقيتا مصرعهما.
نقلتا الشقيقتان إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحرر بذلك محضر، وتولت النيابة التحقيق.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بأسوان
-
4 مصابين في حادثي تصادم على الطريق الحر بالقليوبية
-
القبض على 14 شخصًا هاربين من أحكام جنائية بالقليوبية
-
السيطرة على حريق في مصنع الغزل والنسيج بكفر الدوار
إعلان
إعلان