مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجوم طعن بمركز تسوق في بولندا

وارسو - (د ب أ)

أسفر هجوم طعن على العديد من الأشخاص في مركز تسوق في بلدة ستالوفا فولا الواقعة بجنوب شرق بولندا عن مقتل شخص واحد، وإصابة ما لا يقل عن سبعة آخرين اليوم الجمعة.

وأمسك زوار بمركز التسوق منفذ الهجوم المشتبه فيه وهو رجل بولندي، 27 عاما.

وقال مسؤولون بالشرطة البولندية في بيان صدر اليوم أن الشرطة ألقت القبض على الرجل فور وقوع الحادث، وكان الرجل يهاجم ضحاياه من الخلف بسكين وفقا للبيان.

وتوفيت امرأة متأثرة بجراحها. ولم يشر البلاغ الرسمي إلى الاشتباه في دوافع إرهابية.