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بعد شهر من الحكم ببراءته.. الإفراج عن "حلاوة" الأيرلندي

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مصراوي Masrawy

بعد شهر من الحكم ببراءته.. الإفراج عن "حلاوة" الأيرلندي

07:05 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

إبراهيم حلاوة

كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية أنه تم إطلاق سراح الأيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة في قضية "أحداث مسجد الفتح" التي وقعت في أغسطس 2013، من قبل قطاع السجون.

وقضت محكمة جنايات القاهرة ، في 18 سبتمبر الماضي، ببراءة الأيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة في قضية "أحداث مسجد الفتح" التي وقعت في أغسطس 2013، وعاقبت المحكمة ذاتها باقي المتهمين بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 5 سنوات.

وأضاف المصدر لمصراوي، أنه تم إخلاء سبيل "حلاوة" بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه من قبل مصلحة السجون.

وأُلقي القبض على "حلاوة" رفقة شقيقاته الثلاث "سمية وفاطمة وأميمة"، يوم 16 أغسطس عام 2013، أثناء مشاركته في تظاهرات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمحيط مسجد الفتح، عقب أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وأحيل للمحاكمة إثر إدانته بعدة تهم جاء أبرزها، المشاركة في التجمهر والبلطجة وتخريب منشآت عامة وقطع الطريق والتعدي على قوات الشرطة، وظل 4 سنوات خلف القضبان على ذمة القضية حتى حصل على البراءة، اليوم الاثنين، ليصل عمره 21 عامًا.

وأُفرج عن شقيقاته الـ3 في نوفمبر 2013 بعدما قضوا قرابة 3 أشهر على ذمة التحقيقات بالقضية، وعادوا إلى أيرلندا.

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مصراوي Masrawy

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