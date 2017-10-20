«متعب» يظهر في قائمة «النجم» والبدري يصحح أخطاء اللاعبين

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شهد المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، والذي شهده ملعب مختار التتش، بفرع النادي بالجزيرة، والأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للنجم الساحلي التونسي، تغيب أكرم توفيق، لاعب وسط القلعة الحمراء لليوم الثالث على التوالي.

وجاء غياب "توفيق" بسبب كدمة في الظهر، في إحدى مشاركات اللاعب في مباريات مع فريق الشباب، وفضل الجهاز الطبي منح اللاعب راحة سلبية خوفًا من تفاقم إصابته.

وخصص حسام البدري، فقرة تدريبية للاعبي القائمة الإفريقية والتأكيد على عدة هجمات تكتيكية، مع وضع رامي ربيعة في مركز وسط الملعب، خاصة بعد إصابة حسام عاشور، لاعب وسط الفريق يتمزق في العضلة الضامة.

كما قاد المدير الفني للنادي الأهلي، فقرة الضربات الثابتة سواء في الضربات الركنية أو للركلات الحرة المباشرة وشرح دور كل لاعب وكيفية التعامل معها سواء في حالة الدفاع أو الهجوم.

وشهدت التقسيمة تألق كلا من عبد الله السعيد وحسين السيد، حيث تمكن الأول من إحراز هدفين من تسديدات بعيدة المدى ونجح "مارسيلو" في تأدية الأدوار الدفاعية.

وأختتم لاعبي الأهلي مرانهم الأخير بركات الترجيح، حيث أهدر محمد نجيب وجونيور أجاي وكريم نيدفيد.

أعلن «البدري» عن قائمة فريقة لخوض مباراة النجم الساحلي في إياب دور النصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا.

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وضمت القائمة 23 لاعب علي النحو التالي:

في حراسة المرمي: شريف إكرامي، احمد عادل، محمد الشناوي.

خط الدفاع : سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، صبري رحيل، علي معلول، محمد هاني، حسين السيد.

خط الوسط : هشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، احمد حمودي، صالح جمعة، احمد الشيخ، ميدو جابر ، مؤمن زكريا، كريم نيدفيد، عبدالله السعيد.

خط الهجوم : عماد متعب، وليد ازازو، جونيور اجايي.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي فى إياب دور نصف نهائي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة على ملعب برج العرب بالأسكندرية.