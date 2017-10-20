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مصادر: 14 شهيدًا و7مصابين في اشتباكات الشرطة مع مسلحين بطريق الواحات

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مصراوي Masrawy

مصادر: 14 شهيدًا و7مصابين في اشتباكات الشرطة مع مسلحين بطريق الواحات

06:52 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

مصادر: 14 شهيدًا و7مصابين في اشتباكات الشرطة مع مسلحين بطريق الواحات

ارشيفية

كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، ارتفاع شهداء الشرطة في اشتباكات قوات الأمن مع عناصر مسلحة بطريق الواحات، اليوم الجمعة، إلى 14 شهيدا، و7 مصابين.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة عناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 14 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

وحصل "مصراوي" على أسماء بعض الشهداء، و هم: العميد امتياز كامل، من إدارة العمليات الخاصة، والرائد أحمد السيد ، والمقدم أحمد جاد بقطاع الأمن الوطني، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، بقطاع العمليات الخاصة.

 

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مصراوي Masrawy

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