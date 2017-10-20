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ننشر أسماء 5 شهداء من الشرطة في اشتباكات الواحات

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مصراوي Masrawy

ننشر أسماء 5 شهداء من الشرطة في اشتباكات الواحات

06:49 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

ننشر أسماء 5 شهداء من الشرطة في اشتباكات الواحات

ارشيفية

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

حصل "مصراوي" على أسماء بعض شهداء الشرطة في اشتباكات الواحات، اليوم الجمعة.

الشهداء هم: العميد امتياز كامل، من إدارة العمليات الخاصة، والرائد أحمد السيد ، والمقدم أحمد جاد بقطاع الأمن الوطني، والنقيب إسلام مشهور، والنقيب عمرو صلاح، بقطاع العمليات الخاصة.

وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى، إن تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة عناصر مسلحة بطريق الواحات، أسفر عن استشهاد 11 شرطيا حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن قوات الأمن تخوض حاليًا اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي مع العناصر المسلحة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، لافتة بأنه منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

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مصراوي Masrawy

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