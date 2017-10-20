بالصور.. فحص 950 مواطن في حملة لمكافحة "فيروس سي" بأسوان
بالصور.. فحص 950 مواطن في حملة لمكافحة "فيروس سي" بأسوان
07:07 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
وجهت إدارة الطب الوقائي في أسوان والإدارة الصحية بغرب إدفو قافلة طبية لإجراء فحص "فيروس سي" بمدينة السباعية، ضمن فعاليات الحملة القومية لمكافحة المرض، ومواصلة الحملات التي تستهدف المواطنين بالمناطق المختلفة في المحافظة.
وقال الدكتور مينا مراد زكي، مدير قسم مكافحة الفيروسات الكبدية بصحة أسوان، إنه تم فحص 950 حالة، وأسفرت النتائج عن 90 حالة إيجابية، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة على مستوى المحافظة للقضاء على المرض نهائيًا.
أضاف أن سيتم تحويل الحالات المصابة إلى التأمين الصحي لمن لهم أحقية في علاج التأمين، والحالات الأخرى إلى مركز علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى حميات أسوان.
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