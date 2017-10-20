مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بأسوان
مصرع شخص وإصابة آخر في انهيار منزل بأسوان
06:55 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
مستشفى أسوان الجامعي
أسوان - إيهاب عمران:
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انهيار منزل قديم بقرية العليقات بمركز كوم أمبو وسط أسوان.
تلقى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني إخطارًا من العميد أحمد يونس مأمور مركز كوم أمبو بمصرع شخص وإصابة آخر عقب انهيار منزل بقرية العليقات التابعة لمركز كوم أمبو.
كشفت التحريات أنه أثناء تواجد شخصين أسفل جدار منزل بقرية العلقيات انهار عليهما جدار منزل قديم، أردى أحدهما قتيلاً فيما أصيب الأخر.
نُقلت جثة المتوفي إلى المشرحة والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعي، وحرر محضر بذلك، أحيل إلى النيابة للتحقيق.
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