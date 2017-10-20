"البيشمركة" تستخدم صواريخ ألمانية ضد القوات العراقية في كركوك

بغداد - (د ب أ)

أعرب العراق اليوم الجمعة عن اسفها لاستخدام قوات البيشمركة الكردية صواريخ ألمانية الصنع في مواجهة القوات العراقية التي تقوم بعملية انتشار في مناطق محافظة كركوك /250 كم شمالي بغداد/.

وذكرت خلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي "في الوقت الذي نثمن دعم دول العالم للعراق في مقاتلة داعش ، وخصوصا برامج تسليح قوات البيشمركة، لكن للأسف اليوم استخدمت الصواريخ الألمانية التي زودت بها البيشمركة لمقاتلة داعش، حصرا ضد القوات الاتحادية في منطقة التون كبري".

وأضاف أن هذه الصواريخ "سببت أضرارا وتضحيات، وإننا نطلع الرأي العام على هذا الخرق الحاصل بعدم الالتزام بالاتفاقيات باستخدام السلاح فقط ضد المجاميع الإرهابية".