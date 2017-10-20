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الآف الصوماليين يؤدون صلاة الجمعة في موقع انفجار مقديشيو

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مصراوي Masrawy

الآف الصوماليين يؤدون صلاة الجمعة في موقع انفجار مقديشيو

06:31 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الآف الصوماليين يؤدون صلاة الجمعة في موقع انفجار مقديشيو

ارشيفية

مقديشيو - (د ب أ): 

تجمع الاف الصوماليين، اليوم الجمعة، للصلاة في موقع تفجير شاحنة وقع السبت الماضي في مقديشو، أسفر عن مقتل ما يقرب من 300 شخص.

وقال الشيخ أحمد حي، أحد أبرز الحاضرين في صلاة الجمعة اليوم لوكالة الأنباء الألمانية إن الهجوم الذي وقع في يوم 14 من الشهر الجاري يستهدف الإسلام والبشرية.

وأعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن على خيري أن تحمل جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية المسؤولية عن الهجوم.

وقال خيري إن هدف المتمردين هو تحويل مقديشيو الى مدينة أشباح من خلال الهجمات المستمرة والعنف.

وأضاف خيري أنه يتعين على السكان إظهار مدى قدرتهم على الصمود في مواجهة جماعة الشباب.

وخرج عشرات الالاف من الأشخاص إلى شوارع مقديشو، أول أمس الأربعاء، للتعبير عن شعورهم بالغضب إزاء جماعة الشباب، وهى جماعة مسلحة مرتبطة بشبكة القاعدة الارهابية.

ولقى ما لا يقل عن 281 شخصا حتفهم، وأصيب 400 آخرون عندما فجر انتحاري شاحنة محملة بالمتفجرات عند تقاطع طرق مزدحم في مقديشو يوم السبت الماضي.

وكان الهجوم هو الأكثر دموية في تاريخ الصومال الواقعة شرق أفريقيا وتعاني من الاضطرابات.

ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

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