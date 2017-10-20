أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الصور.. وزيرة التخطيط تختتم زيارة الأقصر بمحور السوفيتيل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصور.. وزيرة التخطيط تختتم زيارة الأقصر بمحور السوفيتيل

06:53 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    7f760ce1f3.jpg

  • عرض 5 صورة

    efe1d52088.jpg

  • عرض 5 صورة

    517f7614e7.jpg

  • عرض 5 صورة

    fcf941e22d.jpg

  • عرض 5 صورة

    21d94ae018.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- مزارعو الأرز بالدقهلية: الأسعار في النازل.. ومسئول:

الألبوم التالى

بالصور- مزارعو الأرز بالدقهلية: الأسعار في النازل.. ومسئول: "عرض وطلب"

الأقصر - محمد محروس:
اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، جولتها الميدانية في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بتفقد مشروع محور السوفيتيل للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع والمعوقات أمام استكماله.

وأوضح محافظ الأقصر، محمد بدر، أنه تم الإعداد لاستكمال مشروع محور السوفيتيل وإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء كوبري أعلى سكك حديد ( - أسوان)، والمقرر إنشاؤه لكي يربط شرق السكك الحديدية بغربها مرورًا بعدد 2 مصرف مياه وخط سكة حديد قصب "خط الديكوفيل".

وفي السياق، أشادت وزيرة التخطيط بالجهود المبذولة للدفع بعجلة التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الأقصر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة التخطيط تتفقد مشروع إحياء طريق الكباش الأثري بالأقصر (صور)

    أخبار

  • بالصور.. وزيرة التخطيط تتفقد حمام السباحة الأوليمبي بالأقصر

    أخبار

  • بالصور - وزيرة التخطيط تتفقد عددا من المشروعات الخدمية في الأقصر

    أخبار

  • ضبط سيارة ملاكي بدون رخصة سير بداخلها 6 آلاف قرص مخدر بالأقصر

    أخبار

إعلان

18c465c7ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة