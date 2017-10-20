الصور.. وزيرة التخطيط تختتم زيارة الأقصر بمحور السوفيتيل

الأقصر - محمد محروس:

اختتمت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، جولتها الميدانية في محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بتفقد مشروع محور السوفيتيل للوقوف على مراحل تنفيذ المشروع والمعوقات أمام استكماله.

وأوضح محافظ الأقصر، محمد بدر، أنه تم الإعداد لاستكمال مشروع محور السوفيتيل وإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء كوبري أعلى سكك حديد (مصر - أسوان)، والمقرر إنشاؤه لكي يربط شرق السكك الحديدية بغربها مرورًا بعدد 2 مصرف مياه وخط سكة حديد قصب "خط الديكوفيل".

وفي السياق، أشادت وزيرة التخطيط بالجهود المبذولة للدفع بعجلة التنمية والمشروعات الجارى تنفيذها بمحافظة الأقصر.