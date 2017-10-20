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4 مصابين في حادثي تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

4 مصابين في حادثي تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

06:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

4 مصابين في حادثي تصادم على الطريق الحر بالقليوبية

ارشيفية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أصيب 4 أشخاص في حادثي تصادم وقعا على الطريق الحر الجديد (بنها - شبرا الخيمة)، في نطاق محافظة القليوبية، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

انتقل اللواء محمد درويش، مدير الإدارة العامة للمرور، على رأس قوة خاصة إلى موقعي الحادثين، ونُقل المصابون إلى عدد من المستشفيات، ورفعت آثار الحادثين.

وكان مدير الأمن اللواء محمد توفيق الحمزاوي تلقى إخطارًا بالحادثين، وتبين أنهما نتجا عن السرعة الزائدة، إذ انقلبت في الحادث الأول سيارة نقل، وفي الحادث الثاني اصطدمت 4 سيارات ببعضها.

حرر المحضران اللازمان وتولت النيابة التحقيق.

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