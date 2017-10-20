الفريق أحمد خالد يكشف دور القوات البحرية في عمليتي "حق الشهيد" و"إعادة الأمل"

القاهرة- (مصراوي):

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن القوات تقوم حاليا كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بدور كبير في عملية "حق الشهيد"، حيث تعمل على عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر.

كما أوضح خالد، خلال مؤتمر صحفي عقده بمناسبة الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية الذي يوافق ذكرى تدمير المدمرة الإسرائيلية (إيلات) أمام سواحل بورسعيد يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967، أن القوات البحرية تعمل كذلك على منع أي دعم يصل لتلك العناصر من جهة البحر، فضلًا عن الاستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقي، وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أو سفينة مشتبه فيها.

وأشار خالد، إلى قيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء، لافتًا إلى أن جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية حق الشهيد للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة.

وحول دور القوات البحرية في تأمين منطقة باب المندب من خلال المشاركة مع قوات التحالف العربي الداعم للشعب اليمني، قال قائد القوات البحرية إن وحدات القوات البحرية تعاونت مع قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فى العملية (إعادة الأمل) منذ شهر مارس 2015 وحتى تاريخه لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمنى الشقيق، وذلك بعدد من الوحدات البحرية بمهمة فرض الحصار البحري على الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين لمنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للاراضي اليمنية.

وأضاف قائد القوات البحرية: "كذلك عملت قواتنا على تأمين حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وحتى باب المندب".