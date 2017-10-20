قائد القوات البحرية: "ترتيبنا عالميًا لا يعنيني في شيء.. ما يهمني هو قدراتنا القتالية"

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن ما ينشر فى وسائل الإعلام بشأن ترتيب البحرية المصرية عالمياً سواء كان صحيحاً أو جانبه الصواب لا يشكل أهمية للقوات البحرية المصرية، لأن ما يهمنا هو ما نملكة من إمكانيات وقدرات قتالية تمكن القوات البحرية من تحقيق جميع المهام المكلفة بها.

وأضاف خالد، في مؤتمر صحفي اليوم: "استطاعت القوات البحرية المصرية من الوصول لهذه المكانة عالميًا من خلال استراتيجية واضحة ومحددة لتطوير القوات البحرية".

وأوضح قائد القوات البحرية، أن استراتيجية التطوير تتم على ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الأول هو الاهتمام بالتأهيل العلمي للفرد المقاتل من خلال تطوير المنظومة التعليمية بالقوات البحرية، أما المحور الثانى فيتمثل فى المحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية للوحدات البحرية الموجودة بالخدمة واستمرار تطويرها بأجهزة ومعدات ومنظومات تسليح حديثة، أما المحور الثالث فهو تدبير وحدات بحرية حديثة مثل حاملتى المروحيات (جمال عبد الناصر، أنور السادات) طراز ميسترال والفرقاطة الحديثة تحيا مصر طراز (فريم) ولنش الصواريخ (أحمد فاضل) طراز (مولينيا) ولنشات الصواريخ طراز سليمان عزت وأخيراً الغواصتين (41 ,42) طراز 209/1400 وفرقاطة الفاتح طراز جوويند والقرويطة شباب مصر طراز بوهانج بالأضافة إلى دخول القوات البحرية مرحلة التصنيع المحلي- المشترك بالإمكانيات الذاتية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة بما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية.

وفيما يتعلق بدور القوات البحرية فى تأمين حدود مصر الساحلية وحماية المياة الإقليمية والإقتصادية ودورها فى العملية الشاملة "حق الشهيد"، والتصدي لمحاولات التسلل على امتداد السواحل المصرية.

وأكد الفريق أحمد خالد، أن القوات البحرية كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تنفذ العديد من المهام لتأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى على المستويين الداخلى والخارجى وتنوعت المهام التى نفذتها القوات البحرية من تأمين كافة موانئ مصر بصفة دائمة وعلى مدار24 ساعة، والمحافظة على انتظام حركة الملاحة البحرية وتأمين المياه الإقليمية والاقتصادية، ومنع أي اختراقات لسواحلنا ومنع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية، وكذا تأمين خطوط مواصلاتنا بالإضافة إلى تأمين حركة الملاحة للسفن التجارية بالمجرى الملاحى لقناة السويس فى الإتجاهين الشمالى والجنوبي، وتأمين المنشآت الحيوية على الساحل وبالبحر من منصات وحقول البترول والغاز الطبيعي، وكذا القيام بأعمال المعاونة والانقاذ فى حالات الكوارث والأزمات.