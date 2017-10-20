مصادر: تعذر التواصل مع قوات الشرطة المشاركة في اشتباكات الواحات بسبب "الشبكة"

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، عن تعذر التواصل مع قوات الشرطة التي تخوض اشتباكات عنيفة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات.

وأكدت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن ضعف شبكات الاتصال تحول دون التواصل مع القوات ومتابعة مستجدات الأمور لحظة بلحظة، لافتا بأنه تم الاستعانة بدعم جوي لتعزيز قوات الشرطة.

وأوضحت المصادر استشهاد 6 ضباط، وإصابة 5 شرطيين حتى الآن، مشددة على أن قوات الشرطة مدعومة برجال العمليات الخماصة وقطاع الأمن الوطني تخوض معركة عنيفة بالرصاص الحي.

ولفتت المصادر إلى استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بقطاع العمليات الخاصة، واثنين بقطاع الأمن الوطني أحدهما أصيب ببتر في الساقين بسبب الطلقات النارية، علاوة على إصابة 5 شرطيين بينهم عميد شرطة.