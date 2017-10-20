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مساعد وزيرة التضامن: «كفاية 2» تستهدف المحافظات الأكثر خصوبة والأشد فقرا

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مساعد وزيرة التضامن: «كفاية 2» تستهدف المحافظات الأكثر خصوبة والأشد فقرا مساعد وزيرة التضامن: «كفاية 2» تستهدف المحافظات الأكثر خصوبة والأشد فقرا

التحرير

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قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة "كفاية 2"، التي أعلنت الوزارة تنفيذها كأحد المبادرات التكميلية ضمن برنامج تكافل تستهدف مليون وثلاثة آلاف سيدة في 6 محافظات تعد الأكثر خصوبة والأشد فقرا، وهي "البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا و أسيوط".

وأضاف عثمان، خلال ورشة العمل الإرشادية التي عقدت مع ممثلي 98 جمعية أهلية بمبنى الوزارة؛ لوضع خطط العمل لمشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، أنه يقع على عاتق كل جمعية رصد بيانات المنطقة التي تعمل بها والخصائص السكانية داخلها لوضع خطة تتناسب مع ظروف كل منطقة للعمل على مكافحة مشكلات الأمية والبطالة والتسرب من التعليم وتنظيم الأسرة بتوفير عيادة مجهزة داخل الجمعية بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا رفع التوعية بمشكلات الزواج المبكر وكثرة الإنجاب.

ومن جانبه، أعلن طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أن هناك فارقا كبيرا بين الواقع والمأمول وأن الواقع يقول إن هناك عدم توازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني ، إضافة إلى تدني الخصائص السكانية حيث 25.8% من السكان في أميين وبلغت نسبة الفقر 26.5% والبطالة 12% بالإضافة الى ما نعانيه من سوء توزيع السكان حيث يقطن 25% من السكان على 7% فقط من المساحة كما أننا نعاني من الفقر المائي ونستورد معظم غذائنا.

 

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