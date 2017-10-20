«مأساة محمد».. باع ما يملك لعلاج زوجته ونجله «ضاع» في شوارع البحيرة (صور)

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مأساة حقيقة يعيشها الشاب "محمد السيد" المقيم بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، والذي توفت زوحته بعدما لم يقدر على أنفق ماله على علاجها، وباع منزله، ثم تواصلت المحنة بضياع نجله، الذي أصبح شريدًا في الشوارع .

"الدنيا ملطشة معايا".. بدموع الحسرة والألم روى الشاب الثلاثيني قصته، قائلًا إن زوجته توفيت منذ نحو 5 سنوات بسبب مرضها، وتركت له طفلًا كان عمره وقتها 5 سنوات، وباع من أجل مرضها كل ما يملك من "عفش البيت" ثم الشقة حتى توفاها الله، وأصبح هو ونجله مُشردين في الشوارع، حتى ضاع نجله ولم يعرف له طريقًا، وأثناء سيره دهسته سيارة وتم نقله إلى المستشفي في حالة حرجة .

وتابع محمد: "كنت أعيش في الشارع منذ أن توفيت الزوجة، وأصبحت أنا وابني فى الشارع صيف شتاء، إلى أن استيقظت في يوم ولم أجده، وأنا أبحث عنه منذ حينها".

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وأوضح: "منذ أيام وأنا أسير في أحد الشوارع دهستنى سيارة، وفر سائقها هاربًا، وأهل الخير نقلونى لمستشفيى أبو المطامير العام وقمت بخياطة ذارعى بـ30 غرزة وتجبيس الرجل اليمنى، وبعدها طلبت منى المستشفي شرائح ومسامير حتى اتمكن من دخول غرفة العمليات خلال 3 أيام، ولكنى لا أملك شيئًا في حياتي".

وطالب الشاب، أهالى أبو المطامير من الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بعلاجه على نفقة الدولة.