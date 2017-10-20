أطفال ومسجلون يقودونه.. فوضى «التوك توك» في قلب أسوان (صور)

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فوضى عارمة خلقتها مركبات "التوك توك" بشوارع أسوان، بعد فشل تنظيم سيرها؛ حتى أن الحال وصل إلى قيادته من قبل أطفال لا يتعدى أعمارهم 15 عامًا.

قال عمرو بشري - أحد أهالى منطقة شارع المطار وسط مدينة أسوان، إن أصحاب "التكاتك" حولوا الشوارع إلى فوضي حقيقية، ناهيك عن أساليب البلطجة وفرض السيطرة وسطوتهم على الميادين العامة، فى ظل أن معظم من يقودها من المسجلين أحداث، والعناصر الإجرامية وكذلك أطفال فى عمر الزهور لا يتجاوز أعمارهم 15 سنة، ما يتسبب فى نشوب العديد من المشاجرات بينهم وبين الركاب للخلاف دائما على سعر الأجرة.

وأوضح بشري، أن أصحابها استولوا فعليًا على أماكن ثابتة وحولوها لمواقف مخصصة لها، من بينها مطلع منطقة المطار وسط المدينة ومنطقة الطابية وشادر الحصايا والحكروب والسيل الريفى وخور عواضة ومنطقة عزب كيما وغيرها من المناطق، التى تبعد دائما عن أعين وملاحقة الأمن وأجهزة المرور المختصة.



والتقط أحمد حسن ربيع - ناظر مدرسة، طرف الحديث قائلًا: "رغم أن التوك توك وسيلة مواصلات سهلة ورخيصة للمواطن في ظل ارتفاع الجنوني لأسعار التاكسي والذى تجاوز الـ20 جنيه، إلا أن خطورته تتمثل في وقوع العديد من الحوادث وخاصة بالطرق السريعة والفرعية المؤدية إلى المدن والقري وتحديدًا بين قري ومناطق مدينتى دراو وكوم أمبو، فضلا عن عدم وجود ضوابط لتشغيله، إلى جانب عدم تحديد خطوط سير واضحة له، وليت الأمر يتوقف علي ذلك بل من يقودها يتعمدون السير عكس الاتجاه في كل مكان علي مرأي ومسمع من رجال المرور".

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وأضاف، ربيع: "لا غريب في الأمر أن محافظ أسوان لجأ فقط إلى مواجهة الواقع المرير باستثناء تشغيله وقت الأعياد للحد من الحوادث، فيما تركه يعمل طوال العام دون أى رقابة او ضوابط".



من جانبه، قال مجدى حجازى، محافظ الإقليم، إنه صدر قرار تقنين أوضاع "التوك توك"، ودخل فعليًا حيز التنفيذ منذ نهاية العام الماضى، من خلال تحديد أماكن ثابته لهم بالقرى والمدن، دون الإخلال بالحركة المرورية.

وأشار المحافظ إلى أنه يشدد دائما خلال لقاءاته مع مسؤولى المرور بالتعامل بحزم مع أى مخالفات من مركبات التوك توك والتروسيكل فى حالة ضبطهم بالسير فى غير المناطق التى تم تحديدها من خلال إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن للقضاء على عشوائية استخدام وتحرك التوك توك، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق إنسياب الحركة المرورية ومنع وقوع الحوادث المرتبطة بسيرها.