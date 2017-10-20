قائد القوات البحرية للشعب: جيشكم يمتلك الدرع والسيف.. ونحمي أمننا ومصالحنا بكل قوة

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«رسالتى إلى شعب مصر العظيم: إن القوات المسلحة اليوم تمتلك درعًا وسيفًا تذود عن مصرنا الحبيبة، وتحمى سواحلها، وأضحى لنا اليوم القدرة على حماية مصالحنا وأمننا القومى داخل وخارج الجمهورية، بما نمتلك من أحدث الوحدات والأسلحة البحرية على المستويين الإقليمى والدولى.. أما رسالتى إلى رجالى فى القوات البحرية بالاستمرار فى المحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية للأفراد واليقظة التامة والإدراك العالى لمستجدات المرحلة التى تمر بها بلدنا الحبيبة مصر للحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى والحفاظ على قواتكم البحرية على أهبة الاستعداد والكفاءة الفنية والقتالية العالية للمحافظة على مقدرات هذا الوطن ومكتسباته».

هكذا وجه قائد القوات البحرية الفريق بحرى أحمد خالد رسالتين للمصريين والمقاتلين فى البحر فى ذكرى احتفال مصر وقواتها المسلحة بذكرى العيد الخمسين لقواتنا البحرية، التى تؤرخ معركة إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات، باستخدام لنش صواريخ سطح سطح فى عملية، لم تعرفها البحرية العالمية من قبل وتوقفت أمامها بكل تقدير حتى اليوم.

وفى كلمته التى بثها تليفزيونيا، اليوم، قال الفريق خالد إن إرادة أبطال القوات البحرية امتزجت بصبر وعزيمة الشعب المصرى العظيم، الذى رفض الهزيمة، ليجعل من هذا اليوم يوم المجد والعزة والكرامة، يوم الشرف والفخر، ويوم رد الاعتبار، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من البذل والعطاء.

وأضاف: «نحتفل فى هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية، وبكل الفخر والاعتزاز بالذكرى الخمسين، لأروع نصر بحرى شهدته المنطقة. ذلك النصر الذى حققه رجال قواتنا البحرية، يوم الحادى والعشرين من أكتوبر عام 1967. لقد كان ذلك اليوم أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية. يوم أن قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت فيها أن تلقن العدو درسًا قاسيًا بإغراق أكبر وحدة بحرية له أمام سواحل المدينة الباسلة (بورسعيد)».

لقد امتزجت فى ذلك اليوم إرادة أبطال القوات البحرية بصبر وعزيمة الشعب المصرى العظيم، الذى رفض الهزيمة، ليجعل من هذا اليوم يوم المجد والعزة والكرامة، يوم الشرف والفخر، ويوم رد الاعتبار إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من البذل والعطاء.

وإنه لمن دواعى الشرف أن يتزامن هذا الاحتفال مع أعياد مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، الذى أعاد لمصر مجدها ورفعتها وأرضها بقوة وعزيمة الرجال وتوفيق الله عز وجل».

وأشار قائد القوات البحرية إلى التطوير غير المسبوق، الذى تشهده مصرنا الغالية فى كل المجالات، وفى وقت متزامن بخطى واسعة، وفى ظل حربها الضروس ضد الإرهاب، وقال إن التطوير امتد لقواتنا البحرية، بدعم غير مسبوق، ومتابعة غير عادية من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة، أثمرت عن العديد من الإنجازات، كان أبرزها تنفيذ خطة شاملة لتطوير المكون البشرى لقواتنا البحرية على أسس علمية حديثة، وبالتعاون مع خبرات علمية محلية ودولية.

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وأشار أيضًا إلى تطوير البنية التحتية للقوات البحرية، ليفى بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة حتى مستوى حاملة مروحيات وكذا تطوير رافع السفن ليكون قادرًا على دعم جميع وحدات أساطيل القوات البحرية، وإنشاء أسطول جنوبى قوى بمنشآت وبنية تحتية وقوة مقاتلة فعالة تضم ألوية بحرية جديدة وقوات خاصة بحرية، تفى بمطالب الأشكال المتعددة للحرب البحرية الحديثة، وقادرة على التصدى للتهديدات النمطية وغير النمطية فى المسرح.

كذلك إنشاء قواعد بحرية جديدة وفق أحدث ما وصل إليه العالم فى مجال تصميم وإنشاء القواعد العسكرية، التى تفى بمتطلبات الفرد المقاتل والوحدة البحرية الحديثة، وإنشاء أبراج مزودة بمنظومات متكاملة تحقق تأمين الحركة الملاحية ومتابعة حركة السفن فى نطاق القواعد البحرية، وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الدعم الإدارى والفنى للقوات البحرية.

وعرج الفريق خالد على انضمام عدد كبير من الوحدات البحرية من مختلف الطرازات والحمولات بداية من القوارب الهجومية طراز (ريب) وحتى حاملات المروحيات طراز ميسترال تم تدبير بعضها من الخارج، وتم تصنيع بعضها من خلال برامج تصنيع مشترك. وكشف عن تصنيع بعضها بالإمكانيات الذاتية للقوات البحرية.

وقال: «الفرقاطة (الفاتح) طراز (جوويند) أتت تتويجًا لمشروع تصنيع مشترك مع الجانب الفرنسى يهدف إلى بناء قاعدة صناعية بحرية قوية ونقل خبرات وتكنولوجيا حديثة مكّنت مصر من بناء أول فرقاطة على أرضها منذ توقف دام أكثر من مئة وخمسين عامًا، حيث يتضمن المشروع بناء عدد من الفرقاطات من نفس الطراز، تم الوصول لمراحل متقدمة فى بنائها بشركة ترسانة الإسكندرية على بعد مئات الأمتار من مكاننا هنا. إضافة إلى تدشين (2) لنش مرور ساحلى (28) مترًا نتاج برنامج تصنيع مشترك مع الجانب الأمريكى، تضمن عدة لنشات يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن».

واختتم قائد القوات البحرية كلمته المتلفزة قائلا: «وبهذه المناسبة أرسل تحية فخر وإعزاز وعرفان لرواد القوات البحرية وقادتها المخلصين لما بذلوه من جهد وعمل مخلص دؤوب طوال رحلة عطائهم بالقوات البحرية، كما أحيى شهداءنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم العطرة فى سبيل إعلاء ورفعة هذا الوطن المفدى».

نعاهد الله والوطن أن يظل أبطال القوات البحرية أوفياء مخلصين مدافعين عن سواحلنا ومياهنا الطاهرة، رافعين علم مصر خفاقًا عاليًا، عاشت مصر قوية أبية وحرة. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.