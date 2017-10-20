النيابة تستأنف على براءة اللبناني جوني فضل الله بتهمة النصب.. و3 ديسمبر محاكمته

كتب- محمد الصاوي:

استأنفت النيابة العامة، على حكم براءة اللبناني جوني فضل الله وزوجته، لثبوت تهمة النصب والاحتيال على رجل الأعمال المصري إيهاب مبروك صاحب شركة "مالتي أرت".

واتهم رجل الأعمال إيهاب مبروك، اللبناني جوني فضل الله وزوجته، بالنصب علية بمبلغ مليون دولار، نظير حقوق ملكية أسبوع الموضة اللبناني "لامودا بيروت "، حيث ثبت فيما بعد أن اللبناني لا يمتلك حقوق ملكية "لامودا بيروت"، ومن ثم وقف استخدام الاسم في بيروت.

وحددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 3 ديسمبر 2017، لنظر استئناف النيابة على حكم براءة "اللبناني وزوجته" بتهمة النصب.

وقال رجل الأعمال المصري إيهاب مبروك، إن جوني فضل الله ادعى حصوله علي حكم البراءة فى القضية بوسائل الإعلام وواقع التواصل الاجتماعي، دون الإشارة إلى استئناف النيابة لثبوت التهمة عليه.

وأضاف "مبروك" في تصريحات صحفية، "جوني فضل الله قام بتزوير إمضائي على بعض العقود والأوراق، وتم تقديمها للمحكمة والنيابة العامة.