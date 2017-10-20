أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

النيابة تستأنف على براءة اللبناني جوني فضل الله بتهمة النصب.. و3 ديسمبر محاكمته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة تستأنف على براءة اللبناني جوني فضل الله بتهمة النصب.. و3 ديسمبر محاكمته

06:19 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

النيابة تستأنف على براءة اللبناني جوني فضل الله بتهمة النصب.. و3 ديسمبر محاكمته

جوني فضل الله

كتب- محمد الصاوي:

استأنفت النيابة العامة، على حكم براءة اللبناني جوني فضل الله وزوجته، لثبوت تهمة النصب والاحتيال على رجل الأعمال المصري إيهاب مبروك صاحب شركة "مالتي أرت".

واتهم رجل الأعمال إيهاب مبروك، اللبناني جوني فضل الله وزوجته، بالنصب علية بمبلغ مليون دولار، نظير حقوق ملكية أسبوع الموضة اللبناني "لامودا بيروت "، حيث ثبت فيما بعد أن اللبناني لا يمتلك حقوق ملكية "لامودا بيروت"، ومن ثم وقف استخدام الاسم في بيروت.

وحددت محكمة جنح الجديدة جلسة 3 ديسمبر 2017، لنظر استئناف النيابة على حكم براءة "اللبناني وزوجته" بتهمة النصب.

وقال رجل الأعمال المصري إيهاب مبروك، إن جوني فضل الله ادعى حصوله علي حكم البراءة فى القضية بوسائل الإعلام وواقع التواصل الاجتماعي، دون الإشارة إلى استئناف النيابة لثبوت التهمة عليه.

وأضاف "مبروك" في تصريحات صحفية، "جوني فضل الله قام بتزوير إمضائي على بعض العقود والأوراق، وتم تقديمها للمحكمة والنيابة العامة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كاميرات المراقبة تكشف خدعة "بواب" لسرقة 110 ألف بمصر الجديدة

    أخبار

  • "علقة سوداني" تنهي حياة طفل بسبب سرقته لآخر في مدينة نصر

    أخبار

  • جريمة قتل أم انتحار؟.. تفاصيل وفاة مدير المجمع الطبي بجامعة القاهرة

    أخبار

  • "اللهو القاتل" ينهي حياة طفلة داخل حمام سباحة بالشيخ زايد

    أخبار

إعلان

f2f7346bdf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة