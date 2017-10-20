شقيق البابا السابق بنديكت السادس عشر ينفي معاناته من المرض الشديد

برلين - (د ب أ):

نفى جورج راتزينجر، شقيق البابا الفخري بنديكت السادس عشر، معاناة أخيه من المرض الشديد.

وقال راتزينجر، 93 عاما، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة: "شقيقي على ما يرام".

ومع ذلك، ذكر أن قدرة بنديكت، 90 عاما، على الحركة تمثل مشكلة آخذه في التزايد.

وأضاف راتزينجر أن "القراءة تزداد صعوبة بالنسبة إليه"، غير أنه أوضح أن أي قيود يواجهها شقيقه تعود إلى كبر سنه. ومن الناحية الذهنية، يقال إن البابا السابق، الذي ولد باسم جوزيف راتزينجر، في حالة جيدة مثل أي وقت مضى.

وعاد جورج راتزينجر، وهو المدير السابق لجوقة كاتدرائية ومدرسة ريجنسبورج في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، يوم الاثنين الماضي، من زيارة استمرت عدة أيام إلى دير ماتر إكليسيا في حدائق الفاتيكان في روما حيث يقيم شقيقه.

وتكهنت وسائل الإعلام بأن صحة سلف البابا الحالي فرنسيس، بافاري المولد، تدهورت سريعا.

ونشر جريج بيرك مدير المكتب الصحفي للفاتيكان صورة عبر موقع تويتر لبنديكت السادس عشر أثناء زيارة راهبتين له، وكتب أسفل الصورة "البابا الفخري، اليوم في الخامسة مساء" ليلة أمس.