روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

بلجراد - (أ ش أ):

سلمت روسيا رسميا، اليوم الجمعة، 6 طائرات مقاتلة من طراز (ميج-29) إلى صربيا، وذكرت قناة (فوكس نيوز) الأمريكية أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو والرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش حضرا مراسم التسليم الذي جرى في مطار عسكري بالقرب من العاصمة الصربية بلجراد.

وأوضحت القناة أن موسكو سلمت لصربيا الطائرات المقاتلة مجانا، إلا أن تكلفة إصلاح الطائرات المستعملة التي ستتحملها صربيا تُقدر بنحو 200 مليون يورو، ومن المتوقع أن تدخل الطائرات المقاتلة الخدمة العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن صربيا في طريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن في ظل الضغوط السياسية والدعائية التي تمارسها موسكو فإن بلجراد تميل نحو الكرملين وهدفه في إبقاء دول منطقة البلقان بعيدا عن الناتو والهيئات الغربية الآخرى.

يذكر أن فوسيتش ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو كانا قد اتفقا في ديسمبر 2016 على التسليم المجاني لـ6 من الطائرات المقاتلة "ميج-29" متعددة الاستخدامات، و30 من دبابات "تي-72 إس"، و30 عربة مدرعة إلى قوات الدفاع الصربية على أن تنتهي الأطر الزمنية للتسليم بنهاية العام الحالي.