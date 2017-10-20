قائد شرطة كركوك: القوات العراقية ستستقر على بعد كيلو مترين من أربيل
قائد شرطة كركوك: القوات العراقية ستستقر على بعد كيلو مترين من أربيل
06:03 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
الشرطة العراقية
بغداد - (أش أ):
أعلن قائد شرطة محافظة كركوك اللواء خطاب عمر، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية ستستقر على بعد كيلومترين من محافظة أربيل.
وقال عمر - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن القوات الأمنية ستستقر عند الخط 36 شمالي أربيل والذي يبعد نحو كيلومترين عن المحافظة".
على جانب آخر، أفاد مصدر امني بسقوط قذائف هاون على قضاء الدبس شمالي كركوك ، موضحا أن قذائف الهاون اطلقها مجهولون ، و سقطت على منطقة دور الكهرباء في قضاء الدبس شمالي كركوك.
وكان مصدر أمني في كركوك أكد - في وقت سابق اليوم - أن القوات الأمنية العراقية المشتركة أحكمت قبضتها على كامل ناحية التون كوبري شمال المحافظة، فيما أوضح أن القوات توقفت عند سيطرة أربيل – كركوك.
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