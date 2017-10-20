مصادر: استشهاد 6 ضباط في "اشتباكات الواحات"
مصادر: استشهاد 6 ضباط في "اشتباكات الواحات"
06:04 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان وفتحي سليمان:
أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمباحث الجيزة، ارتفاع حصيلة شهداء الشرطة في الاشتباكات الدائرة مع عناصر مسلحة بطريق الواحات، اليوم الجمعة.
وأشارت المصادر في تصريحات لمصراوي، إلى أن 6 ضباط قد استشهدوا جراء تلك الاشتباكات، مشددا على أنه تم إرسال دعم جوي لتعزيز موقف الشرطة.
وأكدت المصادر، استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بالعمليات الخاصة، وضابطين بقطاع الأمن الوطني، وإصابة 5 شرطيين بينهم العميد إبراهيم الشنكوتي بطلق ناري، تم نقلهم إلى مستشفى أبشواي.
وشدد المصدر على أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية، علاوة على عربات التدخل السريع التي أغلقت مداخل ومخارج الواحات بالكامل؛ لتضييق الخناق على المسلحين، ومنع هروبهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
من هو النقيب إسلام مشهور ضابط العمليات الخاصة الذي استشهد في اشتباكات
-
مصادر: دعم جوي لقوات الشرطة خلال اشتباكاتها مع مسلحي "جبال الواحات"
-
مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5
-
وزير الداخلية يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث الواحات
إعلان
إعلان