ننشر صورة أحد شهداء تبادل إطلاق النار بين الشرطة وعناصر مسلحة في الواحات

كتب - محمد شعبان:

نشر أصدقاء النقيب إسلام مشهور، صورته عقب استشهاده في تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وأوضح أصدقاء الضابط، أنه كان يتمتع بدماثة الخلق، مؤكدين أيضًا إصابة زميلهم النقيب أحمد زيدان خلال تلك الاشتباكات.

بدورها، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، استشهاد 3 ضباط شرطة وإصابة 4 شرطيين في تبادل إطلاق النار مع مسلحين بالمنطقة الجبلية بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بمركز الواحات، مؤكدةأن مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة داهمت بؤرة في المنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستهدفة، تعد شديدة الخطورة، لافتة بأن المواجهات لا تزال قائمة بالرصاص الحي بين الجانبين.