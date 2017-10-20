عبدالنادر علي مصري جديد في الـNBA.. تعرف على مسيرته

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كتب: عبد الرحمن مصطفى

شهد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، مشاركة أولى للمصري عبد النادر علي الذي يلعب ضمن صفوف فريق بوسطن سيلتيكس أمام نظيره فريق ميلووكي باكس بنتيجة 100-108 في الجولة الثانية من عمر مسابقة بطولة الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث غاب عن المباراة الأولى الافتتاحية في البطولة مع فريقه أمام كليفلاند كاليفيرز.

ولد عبد النادر علي، عام 1993، بمدينة الإسكندرية، حيث انتقل مع أسرته للإقامة بأمريكا وهو في عمر الثلاث سنوات، ليبدأ مشوراه مع كرة السلة عام 2011، ضمن دوري الجامعات، حيث درس في جامعة نورثن ألينوي، قبل أن ينتقل لجامعة إيوا ستيت عام 2013، حتى أن بدأ مشواره الحقيقي، الموسم الماضي، ضمن دوري رابطة الناشئين، ومنه لفريق بوسطن سيلتكس الذي يشارك في دوري الـNBA.

وسجل عبد النادر علي، مشاركته الأولى مع فريقه بوسطن سيلتيكس، في الجولة الثانية، بعدما شهدت الجولة الأولى غيابه في المباراة التي أقيمت أمام كليفلاند كاليفيرز في المباراة الافتتاحية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الـ"NBA"، والتي انتهت بهزيمة فريق بوسطن بنتيجة 102-99.

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المباراة شهدت مشاركة المحترف المصري عبد النادر علي، لمدة 11.4 دقيقة في الاختبار الأول له بدوري كرة السلة للمحترفين، حيث استطاع أن يسجل 4 نقاط في المباراة وتمكن من صناعة فرصة وحيدة حصل فيها على نسبة تصويت 50 % بالمباراة.

وانصم المصري عبد النادر علي إلى صفوف الفريق الأمريكي بوسطن سيلتكس، مع بداية هذا العام بالموسم الجديد، قادمًا من فريق "ماين ريد كلاوس" الذي ظل في صفوفه موسمًا كاملًا، لعب معه في رابطة كرة السلة الأمريكية للناشئين، حيث استطاع أن يحصل معه على لقب لاعب الموسم، بعدما حصل على أصوات مدربي فرق 22 عامًا على الآداء المميز للغاية، الذي قدمه اللاعب طيلة الموسم الماضي مع فريقه.

عبد النادر علي، هو اللاعب الأول في تاريخ اللعبة الغير أمريكي، يحصل على تلك الجائزة بدوري الرابطة الوطنية لفئة التطوير التي ظهرت عام 2001، حيث أن عبد النادر علي، هو اللاعب الثالث في تاريخ ماين ريد كلاوس حصولًا على هذه الجائزة كأفضل لاعب في اللعبة.

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ويعد عبد النادر، هو ثاني لاعب مصر، يشارك في بطولة NBA، بعد علاء عبد رب النبي، الذي لعب في هذه البطولة عام 90 ضمن فريق بورتلاند تريل بلايزرز، بينما رابع اللاعبين العرب مشاركة في هذه البطولة خلف اللبناني روني صيقلي والمصري علاء عبد رب النبي والتونسي صالح الماجري.

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وانضم عبد النادر، لبوسطن، لمدة 4 سنوات، مقابل 6 مليون دولار، بمعدل 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.