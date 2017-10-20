كيف يتغلب الزمالك على دفاعات سموحة؟

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يلتقي الفريق الأولة لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني المونتنيجيري نيبويشا يوفوفيتش، نظيره سموحة السكندرية بقيادة مدربه التشيكي فرانز ستراكا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، بقيادة الحكم محمد فاروق، ويعاونه محمود أبوالرجال وهاني خيري، وسيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، وكل من أمين عمر ومحمد حسن حكمًا خامسًا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الممتاز "المصرية للاتصالات".

- موقف الفريقين

ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني المونتنيجيري نيبويشا يوفوفيتش المركز الرابع برصيد 9 نقاط (جمعهم من 5 مباريات فاز 2 وتعادل 3.. مسجلآ 7 اهداف فيما استقبلت شباكه 3 أهداف).



في المقابل يأتي نادي سموحة بقيادة مدربه التشيكي فرانز ستراكا، في المركز الخامس برصيد 9 نقاط(جمعهم من 5 مباريات فاز 2 وتعادل 3... مسجلآ 5 أهداف فيما استقبلت شباكه هدفين).

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- نجوم الفريقين وطريقة اللعب

وتضم قائمة الفريقين للقاء مجموعة من اللاعبين المميزين، فالزمالك يضم كوكبة من النجوم على رأسهم (أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمد أشرف روقة وباسم مرسي والنجم المنضم حديًا عبدالله جمعة، علاوة على عودة أيمن حفني من الإصابة)، من جانبه يضم سموحة (محمد أبوجبل وسيد فريد، واحمد نبيل مانجا ومحمود عبد العزيز وأوميد أوكري).

ويعتمد كلا المدربان (المونتنيجيري نيبويشا يوفوفيتش والتشيكي فرانز ستراكا) على أسلوب خططي واحد وهو (4-2-3-1)، مع الاهتمام بالتمركز الدفاعي، وإجادة إنتشار اللاعبين في وسط الملعب، علاوة على تحول الخطة في الحالة الدفاعية إلى (4-5-1)، كما في حالة الضغط الهجومة تتحول الخطة إلى (4-1-4-1 أو 4-1-2-3).



- لمحات رقمية

وتشير الأرقام هذا الموسم إلى أن الزمالك خرج في لقائين دون استقبال أهداف، في المقابل خرج سموحة كلين شيت في 3 مباريات، لذلك سيدخل كلا الفريقان بحذر.

وعلى الرغم من أن الزمالك سيواجه صعوبة في فك دفاعات الأمواج الزرقاء، خصوصًا وأن الأخير لم يسكن مرماه سوى هدفين، إلا أن الهدفين سكنا شباك سموحة في الشوط الثاني، مما يعزز من فرص تسجيل الزمالك خصوصًا وأن 6 من الأهداف الـ7 للقلعة البيضاء سجلت في الشوط الثاني أمام منافسيه.



- التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ المونتنيجيري نيبويشا يوفوفيتش، بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، مع عودة قائد الفريق حازم إمام للظهير الأيمن، فيما سيكون السوري مؤيد العجان في الظهير الأيسر، مع وجود الثنائي علي جبر ومحمود علاء في مركز قلبي الدفاع، وسيكون خط الوسط مكون من طارق حامد وروقة وأحمد مدبولي وعبدالله جمعة وصلاح عاشور، فيما سيقود الهجوم باسم مرسي.

من جانبه سيبدأ التشيكي فرانز ستراكا بتشكل متكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي رجب بكار وباتريك مالو وسيد فريد وياسر إبراهيم، فيما سيكون خط الوسط بقيادة أحمد نبيل مانجا ومحمود عبد العزيز وأحمد حمص وناصر ماهر ومحمد حمدي زكي، فيما سيكون في الهجوم أوميد أوكري.



- الأوراق الرابحة



وسيكون النجم أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك متواجد مع الفريق للمرة الأولى هذا الموسم بعد عودته من الإصابة، كما سيتواجد كاسونجو ورزاق سيسيه كأوراق رابحة تستخدم وفق سير المباراة، كما سيكون هناك أوراق رابحة لفرانز ستراكا على دكة البدلاء في مقدماتهم بانو دياوارا وعمرو المنوفي.

يذكر ان نيبويشا استبعد كلًا من: محمد مجدي ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان، للإصابة، وعلاء الشبلي وأحمد فتوح ودونجا وخالد قمر ومحمد الشامي وكابوريا وعمر صلاح وأحمد توفيق، لأسباب فنية.