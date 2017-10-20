مصادر: دعم جوي لقوات الشرطة خلال اشتباكاتها مع مسلحي "جبال الواحات"

كتب - فتحي سليمان ومحمد شعبان:

قالت مصادر أمنية مسؤولة، إنه تم إرسال دعم جوي في الاشتباكات التي لا تزال تدور بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات، اليوم الجعة.

وأكدت المصادر، استشهاد النقيب إسلام مشهور، الضابط بالعمليات الخاصة، وضابطين بقطاع الأمن الوطني، وإصابة 5 شرطيين بينهم العميد إبراهيم الشنكوتي بطلق ناري، تم نقلهم إلى مستشفى أبشواي.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع أكتوبر، ارتفاع مصابي رجال الشرطة جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات.

وأوضح المصدر أن 5 شرطيين أصيبوا حتى الآن، لافتًا إلى أن رجال العمليات الخاصة يخوضون معركة عنيفة في المنطقة الجبلية بطريق الواحات.

وشدد المصدر على أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية، علاوة على عربات التدخل السريع التي أغلقت مداخل ومخارج الواحات بالكامل؛ لتضييق الخناق على المسلحين، ومنه هروبهم.