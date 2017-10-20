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مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5

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مصراوي Masrawy

مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5

05:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

أكد مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع أكتوبر، ارتفاع مصابي رجال الشرطة جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات.

وأوضح المصدر أن 5 شرطيين أصيبوا حتى الآن، لافتًا إلى أن رجال العمليات الخاصة يخوضون معركة عنيفة في المنطقة الجبلية بطريق الواحات.

وعن حصيلة الشهداء، شدد المصدر على أن العدد غير محدد -حتى كتابة هذه السطور- في ظل الاشتباكات القائمة.

وشدد المصدر على أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية، علاوة على عربات التدخل السريع التي أغلقت مداخل ومخارج الواحات بالكامل؛ لتضييق الخناق على المسلحين، ومنه هروبهم.

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مصراوي Masrawy

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