مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5
مصدر: ارتفاع مصابي الشرطة في اشتباكات الواحات لـ5
05:48 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
أكد مصدر أمني مسؤول بمباحث قطاع أكتوبر، ارتفاع مصابي رجال الشرطة جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بطريق الواحات.
وأوضح المصدر أن 5 شرطيين أصيبوا حتى الآن، لافتًا إلى أن رجال العمليات الخاصة يخوضون معركة عنيفة في المنطقة الجبلية بطريق الواحات.
وعن حصيلة الشهداء، شدد المصدر على أن العدد غير محدد -حتى كتابة هذه السطور- في ظل الاشتباكات القائمة.
وشدد المصدر على أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية، علاوة على عربات التدخل السريع التي أغلقت مداخل ومخارج الواحات بالكامل؛ لتضييق الخناق على المسلحين، ومنه هروبهم.
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