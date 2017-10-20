اليابان: الإمبراطور يتنازل عن العرش لنجله في 2019

طوكيو - (أ ش أ):

تتجه الحكومة اليابانية إلى تحديد يوم 31 مارس 2019 موعدا لتنازل الإمبراطور أكيهيتو عن عرش البلاد، لينتقل العرش في اليوم التالي إلى أكبر أبنائه ولي العهد الأمير ناروهيتو.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الجمعة، أن ذلك يعد أول تنازل لإمبراطور ياباني عن العرش منذ 200 عام لينهي بذلك الحقبة الحالية المعروفة باسم "هيسي" التي بدأت عام 1989 عقب وفاة الإمبراطور هيروهيتو والد الإمبراطور الحالي، وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تدرس الإعلان عن اسم الحقبة الجديدة العام المقبل.

وسن البرلمان الياباني قانونا في يونيو الماضي للسماح للإمبراطور البالغ من العمر 83 عاما بالتنازل عن العرش، عقب خطاب وجهه الإمبراطور للشعب ونقله التلفزيون أشار فيه إلى رغبته في التنازل عن العرش نظرا لتقدمه في العمر وضعف حالته الصحية، وخشية أن يمنعه ذلك يوما ما من الوفاء بواجباته الإمبراطورية.

ويشترط القانون، الذي لا يسري إلا على الإمبراطور الحالي، أن تحدد الحكومة موعدا للتنازل أقصاه يونيو 2020، ليتسلم الابن الأكبر للإمبراطور البالغ من العمر 57 عاما العرش على الفور.