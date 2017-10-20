مقتل وإصابة عشرة أشخاص على الأقل في هجوم على مسجد للشيعة في كابول

كابول - (د ب أ):

قتل اليوم الجمعة ما لا يقل عن خمسة أشخاص إثر هجوم على مسجد للشيعة في كابول.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية بصير مجاهد مساء اليوم الجمعة إن تفجيرا وقع بمسجد الإمام سمعان بحي داشتي تارتشي.

تعيش في هذا الحي أغلبية شيعية.

وذكر رئيس مستشفيات كابول سالم رسولي إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قتلوا كما جرح خمسة آخرون على الأقل، مشيرا إلى أن من المحتمل ارتفاع عدد الضحايا.

كانت محطة تولو التلفزيونية المحلية أعلنت أن انتحاريا فجر نفسه داخل أحد المساجد.

يعد هذا الهجوم الثالث على مسجد شيعي في كابول خلال ما يقرب من شهرين.

كان سبعة أشخاص قتلوا بعد الهجوم على مسجد شيعي في كابول نهاية سبتمبر الماضي، كما لقي 28 شخصا حتفهم نهاية أغسطس الماضي إثر هجوم مماثل على مسجد للشيعة بالمدينة.

وكان هجوم انتحاري وقع بداية أغسطس الماضي بمدينة هيرات غرب أفغانستان، أدى إلى مقتل 29 شخصا.

وتقع هذه التفجيرات كل مرة بعد امتلاء المسجد بالمصلين – إما في أحد أيام الأعياد أو خلال صلاة الجمعة.

ولم يتضح بعد من هم منفذو هجوم اليوم.

كان تنظيم الدولة الإسلامي السني أعلن مسؤوليته عن الهجمات السابقة.