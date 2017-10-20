أخبار عاجلة

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الفريق أحمد خالد: تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية من أهم أولوياتنا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الفريق أحمد خالد: تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية من أهم أولوياتنا

05:52 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الفريق أحمد خالد: تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية من أهم أولوياتنا

الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إنه تم إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين هما الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي، مما استلزم إعادة تحديث وتطوير البنية التحتية من "منشآت، وأرصفة، وورش" لتتواكب مع هذا التطوير.

وأضاف خالد، خلال المؤتمر الصحفي، مع المحررين العسكريين، احتفالا بالعيد الذهبي للقوات البحرية، والذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، أنه تم إعادة تنظيم التمركزات للألوية والتشكيلات البحرية طبقاً للتنظيم الجديد وهو ما أوجب علينا زيادة عدد المنشآت والأرصفة البحرية داخل قطاعي رأس التين وأبي قير.

كما تم تطوير البينة التحتية للقوات البحرية ليفي بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة حتى مستوى حاملة مروحيات، وكذا تطوير رافع السفن ليكون قادرا على دعم جميع وحدات أساطيل القوات البحرية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قائد القوات البحرية: تدشين لنشين مرور ساحلي بالشراكة مع الجانب الأمريكي

    أخبار

  • ​"المؤتمر": مناورة "ذات الصواري" تؤكد قدرة القوات البحرية على حماية

    أخبار

  • يشهد المناورة التكتيكية للقوات البحرية "ذات الصواري 2017"

    أخبار

  • في العيد الخمسين للقوات البحرية..رفع العلم المصري علي 4 وحدات جديدة

    أخبار

إعلان

c7c205b504.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسي من فرنسا

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

برلماني: السيسي وماكرون أكدا حرص مصر على حقوق الإنسان

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا