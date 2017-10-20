الفريق أحمد خالد: تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية من أهم أولوياتنا

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إنه تم إعادة تنظيم القوات البحرية في أسطولين هما الأسطول الشمالي والأسطول الجنوبي، مما استلزم إعادة تحديث وتطوير البنية التحتية من "منشآت، وأرصفة، وورش" لتتواكب مع هذا التطوير.

وأضاف خالد، خلال المؤتمر الصحفي، مع المحررين العسكريين، احتفالا بالعيد الذهبي للقوات البحرية، والذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، أنه تم إعادة تنظيم التمركزات للألوية والتشكيلات البحرية طبقاً للتنظيم الجديد وهو ما أوجب علينا زيادة عدد المنشآت والأرصفة البحرية داخل قطاعي رأس التين وأبي قير.

كما تم تطوير البينة التحتية للقوات البحرية ليفي بمطالب جميع الوحدات البحرية الحديثة حتى مستوى حاملة مروحيات، وكذا تطوير رافع السفن ليكون قادرا على دعم جميع وحدات أساطيل القوات البحرية.