قائد القوات البحرية: تدشين لنشين مرور ساحلي بالشراكة مع الجانب الأمريكي

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إنه تم تدشين لنشين مرور ساحلي "28" متر نتاج برنامج تصنيع مشترك مع الجانب الأمريكي تضمن عدة لنشات يتم تصنيعها بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

وأضاف قائد القوات البحرية- خلال المؤتمر الصحفي، الجمعة، مع المحررين العسكريين، احتفالا بالعيد الذهبي للقوات البحرية، والذكرى الـ44 لحرب أكتوبر، أنه تم افتتاح أحدث أنظمة المحاكيات التدريبية على مستوى العالم وذلك لتدريب أطقم الغواصات وسفن السطح المنضمة حديثاً للقوات البحرية.

وأكد قائد القوات البحرية، أنه تم إنشاء قواعد بحرية جديدة وفق أحدث ما وصل إليه العالم في مجال تصميم وإنشاء القواعد العسكرية التي تفي بمتطلبات الفرد المقاتل والوحدة البحرية الحديثة.

كما تم إنشاء أبراج مزودة بمنظومات متكاملة تحقق تأمين الحركة الملاحية ومتابعة حركة السفن في نطاق القواعد البحرية، وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير الدعم الإداري والفني للقوات البحرية.