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وزير التنمية المحلية: 2 مليون جنيه لتطوير 6 قرى بالفيوم

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية: 2 مليون جنيه لتطوير 6 قرى بالفيوم

05:30 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير التنمية المحلية: 2 مليون جنيه لتطوير 6 قرى بالفيوم

هشام الشريف وزير التنمية المحلية

كتب- محمود رمزي:

قال الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن الدولة تريد القضاء على الفقر والبطالة والأمية، وأنها تتخذ خطوات جادة في سبيل تحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بتكاتف المواطنين وأجهزة الدولة.

وأضاف الشريف، خلال كلمته في افتتاح مهرجان تونس للخزف والفخار والصناعات اليدوية، الجمعة، أن الدولة تريد إحداث نقلة نوعية في محافظة الفيوم، وأن تصبح قرية تونس نموذجًا للقرى النموذجية في المحافظة وباقى قرى الجمهورية.

وأوضح الوزير، أنه تم اختيار ٦ قرى في محافظة الفيوم لكي تكون قرى نموذجية منتجة على غرار قرية تونس، وسيتم دعم هذه القرى بمبلغ ٢ مليون جنيه.

وأعلن الوزير عن تشكيل مجلس "الفيوم للتراث الحضاري" برئاسة المحافظة، للحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة وتطويره، مشددًا على أنه لن يتم إقامة أي مبنى عشوائي بالمدينة.

وتابع الوزير: "مفيش مبنى هيبقي عشوائي في تونس أو مبنى ٣ طوابق، وتونس هتبقي محمية تراثية"، مشيرًا إلى أن مجلس الفيوم للتراث الحضاري سيكون هدفه الحافظ علي المباني التراثية فيها.

وأطلق الوزير هشام الشريف حملة "الفيوم بلا أمية" والتي تهدف إلى القضاء على الأمية في المحافظة خلال سنتين.

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