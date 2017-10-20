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الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج ترحب بزيارة السيسي المرتقبة لفرنسا

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مصراوي Masrawy

الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج ترحب بزيارة المرتقبة لفرنسا

05:27 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الجبهة الوطنية للمصريين بالخارج ترحب بزيارة السيسي المرتقبة لفرنسا

السيسي

باريس- (أ ش أ):

أعلنت الجبهة الوطنية للمصريين في الخارج، ترحيبها بالزيارة الرسمية المرتقبة لفرنسا للرئيس عبدالفتاح السيسي و التي سيلتقي خلالها الرئيس ايمانويل ماكرون و عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين.

وأعربت الجبهة الوطنية- في بيان لها اليوم- عن تأييدها لنهج القيادة السياسية في تعاملها مع الملف الخارجى من خلال التعاون و التنسيق في كافة الأمور المشتركة.

وأكدت الجبهة- التي تتخذ من باريس مقرًا لها، أنها تقوم بالتنسيق وتنظيم الترتيبات اللازمة مع الجاليات المصرية بدول أوروبا للاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي للعاصمة الفرنسية "باريس"، وتأييد سياسات الدولة لمصرية في الداخل والخارج، ودعمه في حربه ضد الإرهاب والإصرار على استكمال مسيرة التنمية".

وأضافت: "كما نوجه رسالة واضحة إلى كل العالم بأننا نلتف خلف قياداتنا السياسية التي تتمتع بقوة الإرادة والحكمة و الإدراك لمكانة وعظمة شعبها".

هذا المحتوى من

Asha

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