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وزير الداخلية يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث الواحات

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مصراوي Masrawy

وزير الداخلية يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث الواحات

05:26 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

وزير الداخلية يُكلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات حادث الواحات

وزير الداخلية

كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، كلف اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بسرعة تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص، أن فريق البحث ضم اللواء جمال عبد الباري، واللواء علاء سليم، مدير مباحث الوزارة، واللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة وضباط من قطاع الأمن الوطني والأمن العام ومباحث الجيزة.

وأشار المصدر، إلى أن الأجهزة الأمنية حاصرت المنطقة وقامت بعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، كما نشرت القوات الخاصة لملاحقة العناصر الإرهابية.

وكان كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن الاستهداف الأمني الذي وقع بصحراء الواحات أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة ٣ من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار مع عناصر مسلحة.

وأوضح المصدر، أن مأمورية من الأمن الوطني داهمت إحدى البؤر الإجرامية بمركز الواحات، ووقع تبادلًا لإطلاق النيران بين الجانبين، أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية؛ للسيطرة على الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى.

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