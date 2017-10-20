مصادر: إصابة عميد شرطة في اشتباكات "جبال الواحات"

كتب - محمد شعبان:

أكدت مصادر أمنية مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، إصابة ضابط شرطة برتبة عميد خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر مسلحة بطريق الواحات.

وأوضحت المصادر -التي رفضت ذكر اسمها- أنه تم نقل الضابط إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم.

بدورها، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات الأمن وعناصر مسلحة بمركز الواحات، مؤكدةأن مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة داهمت بؤرة في المنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستهدفة، تعد شديدة الخطورة، لافتة بأن المواجهات لا تزال قائمة بالرصاص الحي بين الجانبين.

وعن أعداد شهداء ومصابي الشرطة، أوضحت المصادر أن الأعداد لم يتم حصرها بعد في ظالا شتباكات القائمة، مشددا على أنه تم غلق مداخل ومخارج المنطقة بالكامل.