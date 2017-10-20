مصادر: استشهاد 3ضباط وإصابة 4 شرطيين في اشتباكات "جبال الواحات"

كتب - محمد شعبان:

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى، استشهاد 3 ضباط شرطة وإصابة 4 شرطيين في تبادل إطلاق النار مع عناصر مسلحة بالمنطقة الجبلية بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات الأمن ومسلحين بمركز الواحات، مؤكدةأن مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة داهمت بؤرة في المنطقة الجبلية بالكيلو 135 بطريق الواحات.

وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستهدفة، تعد شديدة الخطورة، لافتة بأن المواجهات لا تزال قائمة بالرصاص الحي بين الجانبين.