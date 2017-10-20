أخبار عاجلة

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
عودة رئيس الأركان بعد مشاركته في مؤتمر عن الحرب على الإرهاب في واشنطن -
البرلمان الأوروبي يطالب بإنشاء قوة مهام مستقلة معنية بالتحرش الجنسي -
أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين» -
آرسنال يرغب في التعاقد مع مدير رياضي جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وكيل الأوقاف بالأقصر: جملة «عليا الطلاق» لا يعتد بها

Google+ Print
وكيل الأوقاف بالأقصر: جملة «عليا الطلاق» لا يعتد بها وكيل الأوقاف بالأقصر: جملة «عليا الطلاق» لا يعتد بها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - أماني خيري

علق الشيخ محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على إعداد مؤسسة قضايا المرأة لمقترح عدم وقوع الطلاق الشفهي بقانون الأحوال الشخصية، قائلًا: لا يجوز فهو يقع شرعًا.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الطلاق يجب أن يجب بضوابط وشروط وبصيغة معينة وهى "أنتى طالق"، أما كلمات "عليا الطلاق" و"بالطلاق" فلا تعتبر طلاقا بالمرة.

شاهد أيضا

وأكد صالح، أهمية توثيق الطلاق، ولا يقتصر على الطلاق الشفهي فقط؛ حفاظا على حقوق الزوجين فيما بعد، وكذلك بالنسبة للزواج منعا لحدوث أي خلافات الزوجان في غني عنها.

وناشد صالح، بضرورة صدور قانون بصيغة إلزامية للرجل لتوثيق الزواج والطلاق، وآخر لمنع الزواج العرفي والسنة، كما يحدث بكثير من القري والنجوع بالصعيد؛ حفظا على حق الفتاة في الميراث فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»

أنشيلوتي يرفض عرض «بطل الصين»