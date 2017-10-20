وكيل الأوقاف بالأقصر: جملة «عليا الطلاق» لا يعتد بها

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - أماني خيري

علق الشيخ محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على إعداد مؤسسة قضايا المرأة لمقترح عدم وقوع الطلاق الشفهي بقانون الأحوال الشخصية، قائلًا: لا يجوز فهو يقع شرعًا.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات لـ"التحرير"، أن الطلاق يجب أن يجب بضوابط وشروط وبصيغة معينة وهى "أنتى طالق"، أما كلمات "عليا الطلاق" و"بالطلاق" فلا تعتبر طلاقا بالمرة.

شاهد أيضا

وأكد صالح، أهمية توثيق الطلاق، ولا يقتصر على الطلاق الشفهي فقط؛ حفاظا على حقوق الزوجين فيما بعد، وكذلك بالنسبة للزواج منعا لحدوث أي خلافات الزوجان في غني عنها.

وناشد صالح، بضرورة صدور قانون بصيغة إلزامية للرجل لتوثيق الزواج والطلاق، وآخر لمنع الزواج العرفي والسنة، كما يحدث بكثير من القري والنجوع بالصعيد؛ حفظا على حق الفتاة في الميراث فيما بعد.