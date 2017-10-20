العاملون بالصناديق الخاصة في القليوبية يقاضون رئيس الوزراء

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أقام العديد من العاملين على بند الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية، بمجالس المدن دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتتظيم والإدارة ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبية، بعدما تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.

قال محمد كامل فتح الباب - محامي المتضررين، بإنه رفع دعاوى قضائية بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي، مشيرًا إلى أنه أعد المذكرة اللازمة، والتى توضح الظلم البين الذي وقع علي العاملين بالدفعة الأولي والثانية.

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وأشار المحامي إلى أنه واثق في القضاء الإداري، وأنه سيأتى بحق هؤلاء العاملين، لافتا إلى أن قرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ والفساد في محتواها وفي جوهرها، وأكد أنه سيأتى بحقوقهم ونقلهم على الميزانية العامة للدولة.

أوضح فتح الباب، أنه طالب في الدعاوى بتحديد أقرب جلسة قبول شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقتة كلًا على حدة وعلى درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية واحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والإنتداب إلى مصالح حكومية أخرى.