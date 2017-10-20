الإعدام لشخصين في قضية اغتيال الرئيس اللبناني السابق بشير الجميّل

بيروت - (د ب أ):

أصدر القضاء اللبناني اليوم الجمعة حكماً بالإعدام بحق حبيب الشرتوني ونبيل العلم المتهمين باغتيال رئيس الجمهورية الأسبق في 14 سبتمبر 1982.

وقال مصدر رسمي لبناني أن " المجلس العدلي أصدر حكم الإعدام بالمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل، حبيب الشرتوني ونبيل العلم، وتجريدهما من حقوقهما المدنية، والتأكيد على انفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحقهما".

ونفّذ أصدقاء حبيب الشرتوني تظاهرة قرب قصر العدل، رفضاً لمحاكمة الشرتوني، رفعوا خلالها أعلام الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه الشرتوني وعلم، ورفعوا شعارات وصفوا فيها الرئيس الجميل بالعميل الإسرائيلي، وطالبوا بالعدالة لحبيب الشرتوني باعتباره بطلاً خلص لبنان من عميل إسرائيلي، وأعلنوا أن من ينبغي محاكمته هو بشير الجميل لتعامله العلني مع إسرائيل.

وكان بشير الجميّل قد انتخب في الأول من سبتمبر عام 1982 رئيساً للجمهورية، واغتيل في 14 من نفس الشهر من العام 1982، قبل تسلمه منصب الرئاسة.