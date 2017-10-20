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ضبط عامل متهم بالتواصل مع "داعش" في أسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط عامل متهم بالتواصل مع "داعش" في أسوان

04:50 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

مديرية أمن أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت حملة من مباحث أسوان والأمن الوطني، من ضبط عامل ينتمي إلى أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتمكنت الحملة من ضبط "أ.ى.ع" 33 سنة، عامل، ومقيم بمدينة أبو سمبل السياحي، وذلك لاعتناقه أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، وتواصله مع بعض كوادر التنظيم خارج البلاد، واستقطاب عناصر شبابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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