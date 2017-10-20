ضبط عامل متهم بالتواصل مع "داعش" في أسوان
ضبط عامل متهم بالتواصل مع "داعش" في أسوان
04:50 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
مديرية أمن أسوان
أسوان - إيهاب عمران:
تمكنت حملة من مباحث أسوان والأمن الوطني، من ضبط عامل ينتمي إلى أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي.
وتمكنت الحملة من ضبط "أ.ى.ع" 33 سنة، عامل، ومقيم بمدينة أبو سمبل السياحي، وذلك لاعتناقه أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي، وتواصله مع بعض كوادر التنظيم خارج البلاد، واستقطاب عناصر شبابية لتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
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