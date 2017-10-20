مصادر: اشتباكات عنيفة بين الشرطة وعناصر إرهابية في "جبال الواحات"
مصادر: اشتباكات عنيفة بين الشرطة وعناصر إرهابية في "جبال الواحات"
05:01 م الجمعة 20 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمديرية أمن الجيزة، إن اشتباكات عنيفة تدور حاليا بين قوات الأمن وعناصر إرهابية بمركز الواحات، اليوم الجمعة.
وأكدت المصادر في تصريحات لمصراوي، أن مأمورية من الأمن الوطني مدعومة برجال العمليات الخاصة داهمت بؤرة إرهابية في المنطقة الجبلية المتاخمة لطريق الواحات.
وأشارت المصادر إلى أن العناصر المستهدفة، تعد شديدة الخطورة، ثبُت تورطها في أعمال عدائية، لافتة بأن المواجهات لا تزال قائمة بالرصاص الحي بين الجانبين.
وعن أعداد شهداء ومصابي الشرطة، أوضحت المصادر أن الأعداد لم يتم حصرها بعد في ظل الاشتباكات القائمة، مشددا على أنه تم غلق مداخل ومخارج المنطقة بالكامل.
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