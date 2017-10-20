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كاميرات المراقبة تكشف خدعة "بواب" لسرقة 110 ألف بمصر الجديدة

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مصراوي Masrawy

كاميرات المراقبة تكشف خدعة "بواب" لسرقة 110 ألف بمصر الجديدة

04:51 م الجمعة 20 أكتوبر 2017

الجديدة سرقة من داخل مسكن

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث مصر الجديدة القبض على حارس عقار، سرق 110 ألف جنيه، من داخل شقة مهندس، بأسلوب المفتاح المصطنع، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى المقدم سمير مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من مجدي محمد، 60 سنة، محامي وكيلا عن "إبراهيم فايز بشاي"، 55 سنة، مهندس مقيم بمنطقة الخليفة المأمون، باكتشاف موكله سرقة مبلغ مالي 110 ألف جنية من داخل خزينة حديدية بمنزله.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد منصور مدير المباحث، بسرعة كشف الواقعة، والقبض على مرتكب جريمة السرقة، وتوصلت تحريات العميد محمود هندي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء ارتكابها "شهدي.ج"، 48 سنة، حارس العقار؛ وأصل بلدته ابنوب بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

بمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأرشد عن مبلغ مالي 105 ألف جنيه من متحصلات الحادث أخفاها داخل منزله، وأضاف بإنفاقه مبلغ 5000 جنيه على شراء هاتفين محمولين.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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