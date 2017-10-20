مصادر: استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين في تبادل إطلاق نار بالواحات

كتب - محمد شعبان وعلاء عمران:

قالت مصادر أمنية بقطاع أكتوبر، إن ضابطا قد استشهد وأصيب 3 شرطيون في تبادل لإطلاق النار مع عناصر مسلحة بصحراء الواحات.

وأوضحت المصادر، أن مأمورية من الأمن الوطني داهمت إحدى البؤر الإجرامية بمركز الواحات، ووقع تبادلا لإطلاق النيران بين الجانبين، أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة 3 شرطيين.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الموقف، ونقل المصابين إلى المستشفى.