وزير الإسكان: ننفذ 13 مدينة جديدة.. و"العلمين" أيقونة الساحل الشمالي

كتب- محمد عبدالناصر:

أدى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صلاة الجمعة اليوم، وسط عمال شركة المقاولون العرب، على كورنيش مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال متابعته اللمسات الأخيرة، لاحتفال الغد بوضع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحجر أساس المدينة.

وأكد مدبولي، أن الدولة تنفذ حاليا 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، فى مراحل مختلفة، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص للاستثمار، وتوفير فرص العمل، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط- ناصر، متوجها بالشكر لجميع العاملين الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز في شهور عديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مدينة العلمين الجديدة، مساحتها 48 ألف فدان تقريبا، ونعمل حاليًا على أن تعمل وتكون بها حياة على مدار العام، وليست مدينة للمصيف، ولذا يضم مخططها الإستراتيجى منطقة صناعية، وأخرى سكنية، ومنطقة للجامعات والخدمات المختلفة، ونهدف إلى أن تصبح المدينة أيقونة للساحل الشمالي الغربي كله.